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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 806807808809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:13

  anikola13 написав:Дадут ли открыть депозит "Зручний" в долларах клиенту не имеющему ни одного счета в эксиме?


Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.
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  #<1 ... 806807808809
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