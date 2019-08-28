Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:13
Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 29 сер, 2019 08:25
Для Зручного в гривне пенсию не обязательно получать на карту в Укрэксимбанк, достаточно пенсионного удостоверения
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