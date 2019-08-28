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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 806807808809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:13

  anikola13 написав:Дадут ли открыть депозит "Зручний" в долларах клиенту не имеющему ни одного счета в эксиме?


Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:25

  IMPRINTER написав:
  anikola13 написав:Дадут ли открыть депозит "Зручний" в долларах клиенту не имеющему ни одного счета в эксиме?


Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.

Для Зручного в гривне пенсию не обязательно получать на карту в Укрэксимбанк, достаточно пенсионного удостоверения
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:01

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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:10

Re: Укрексiмбанк

Перепрошую, а може мені хтось позичити ЕКСІМ-бонус для Сільпо на 500 або 1000 грн? Поверну одразу, як зможу обміняти свої нараховані...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:29

  kreuz написав:Перепрошую, а може мені хтось позичити ЕКСІМ-бонус для Сільпо на 500 або 1000 грн? Поверну одразу, як зможу обміняти свої нараховані...

Вже впорався сам, бо нарахували і за 24-е серпня, і винагороди додали, хоч інформатор і не пише про це чомусь...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:50

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:хоч інформатор і не пише про це чомусь...
Он настроен писать в первую минуту каждого нового часа - поэтому через 11 минут напишет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:01

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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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