Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:13
Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 08:25
Для Зручного в гривне пенсию не обязательно получать на карту в Укрэксимбанк, достаточно пенсионного удостоверения
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:01
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:10
Re: Укрексiмбанк
Перепрошую, а може мені хтось позичити ЕКСІМ-бонус для Сільпо на 500 або 1000 грн? Поверну одразу, як зможу обміняти свої нараховані...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:29
Вже впорався сам, бо нарахували і за 24-е серпня, і винагороди додали, хоч інформатор і не пише про це чомусь...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:50
Re: Укрексiмбанк
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 24.08.2019 !
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:38
Судячи з моєї кабіни, інфа мала би бути тутечки вже як 49 хвилин до Вашого посту, але то таке, певно комусь раніше нарахували, комусь пізніше...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:51
По времени сообщений от бота можно заметить, что он запускается раз в час.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:21
Само начисление проходит не сразу всем, а немного растянуто во времени (похоже)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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