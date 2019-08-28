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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 806807808809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:13

  anikola13 написав:Дадут ли открыть депозит "Зручний" в долларах клиенту не имеющему ни одного счета в эксиме?


Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:25

  IMPRINTER написав:
  anikola13 написав:Дадут ли открыть депозит "Зручний" в долларах клиенту не имеющему ни одного счета в эксиме?


Зручный в любой валюте открывается ТОЛЬКО для клиентов, получающих в эксиме зарпллату/пенсию.
При чем именно в той валюте в которой вы эту зарплату получаете. Валютный Зручный откроют тока тому, кто получает зарплату в валюте.

Для Зручного в гривне пенсию не обязательно получать на карту в Укрэксимбанк, достаточно пенсионного удостоверения
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:01

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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:10

Re: Укрексiмбанк

Перепрошую, а може мені хтось позичити ЕКСІМ-бонус для Сільпо на 500 або 1000 грн? Поверну одразу, як зможу обміняти свої нараховані...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:29

  kreuz написав:Перепрошую, а може мені хтось позичити ЕКСІМ-бонус для Сільпо на 500 або 1000 грн? Поверну одразу, як зможу обміняти свої нараховані...

Вже впорався сам, бо нарахували і за 24-е серпня, і винагороди додали, хоч інформатор і не пише про це чомусь...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:50

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:хоч інформатор і не пише про це чомусь...
Он настроен писать в первую минуту каждого нового часа - поэтому через 11 минут напишет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 24.08.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 24.08.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:38

  Flamingo написав:
  kreuz написав:хоч інформатор і не пише про це чомусь...
Он настроен писать в первую минуту каждого нового часа - поэтому через 11 минут напишет

Судячи з моєї кабіни, інфа мала би бути тутечки вже як 49 хвилин до Вашого посту, але то таке, певно комусь раніше нарахували, комусь пізніше...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:51

  kreuz написав:
  Flamingo написав:
  kreuz написав:хоч інформатор і не пише про це чомусь...
Он настроен писать в первую минуту каждого нового часа - поэтому через 11 минут напишет

Судячи з моєї кабіни, інфа мала би бути тутечки вже як 49 хвилин до Вашого посту, але то таке, певно комусь раніше нарахували, комусь пізніше...


По времени сообщений от бота можно заметить, что он запускается раз в час.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:21

Само начисление проходит не сразу всем, а немного растянуто во времени (похоже)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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