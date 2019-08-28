Не "похоже", а точно.
Начисление бонусов за такое-то число может растянуться по времени на несколько часов.
А бот - да, запускается раз в час
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 17:28
Не "похоже", а точно.
Начисление бонусов за такое-то число может растянуться по времени на несколько часов.
А бот - да, запускается раз в час
|