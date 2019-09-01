RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 808809810811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:32

  Flamingo написав:
  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста - надо пластик возвращать в банк по истечении срока?

Я возвращаю. Как говорится от греха...


а в чому ризик не-возврата?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5823
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:37

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста - надо пластик возвращать в банк по истечении срока?

Кто как понимает этот пункт тарифов:
протягом дії дубліката картки4: 100 грн
4Застосовується за кожну втрачену/викрадену/зіпсованукартку, а також у випадку неповернення картки до Банку у разі закінчення строку її дії.Не застосовується у разі випуску за ініціативою Банку


формально да.
реально никогда не просили.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36352
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5773 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:18

Сегодня заказывал перевыпуск карт - попросили принести старые.
Специально не спрашивал - напомнили сами.
Про штраф за невозврат ничего не говорили
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6230 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:54

  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста если платтьь черкз "п-палку" за услуги кишмиш будет?

Канешна
Если только не нарваться на некошерный мсс
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:56

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста - надо пластик возвращать в банк по истечении срока?

Никогда ничего не возвращал, проблем не было.
Долги и старый пластик отдают только трУсы )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 808809810811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makor06, maxim2014 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.