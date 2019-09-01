а в чому ризик не-возврата?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:32
а в чому ризик не-возврата?
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Додано: Пон 02 вер, 2019 11:37
формально да.
реально никогда не просили.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 12:18
Сегодня заказывал перевыпуск карт - попросили принести старые.
Специально не спрашивал - напомнили сами.
Про штраф за невозврат ничего не говорили
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:54
Канешна
Если только не нарваться на некошерный мсс
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:56
Никогда ничего не возвращал, проблем не было.
Долги и старый пластик отдают только трУсы )
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