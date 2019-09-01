Додано: Пон 02 вер, 2019 12:18

Сегодня заказывал перевыпуск карт - попросили принести старые.

Специально не спрашивал - напомнили сами.

Про штраф за невозврат ничего не говорили

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин