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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 809810811812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:41

  Вкладчик1234 написав:Зачем им эти карты? Всё равно ж наверняка режут и под стол в мусорку кидают
Завтра постараюсь занести и спросить куда они их девают :)

Правильно!
Подскажите им.
А то они в тисках нищеты!
А так хоть на молочко будет!
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 18:48

Re: Укрексiмбанк

  Вкладчик1234 написав:Зачем им эти карты?

Для отчетности ;). Я у свого менеджера как-то спрашивал, а на фуа "козе боян"? ответ был - так положено! По инструкции ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:01

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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
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Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

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Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:25

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Зачем им эти карты?

Для отчетности ;). Я у свого менеджера как-то спрашивал, а на фуа "козе боян"? ответ был - так положено! По инструкции ;)

Це з тієї ж історії, що й видача ощадних книжок. В мене тут, щоправда вже давненько, прохали мій (саме так!) екземпляр депо договору для звіту після його закриття. Та я їм відмовив ;)
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