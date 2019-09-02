Правильно!
Подскажите им.
А то они в тисках нищеты!
А так хоть на молочко будет!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 17:41
Додано: Пон 02 вер, 2019 18:48
Re: Укрексiмбанк
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:01
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:25
Це з тієї ж історії, що й видача ощадних книжок. В мене тут, щоправда вже давненько, прохали мій (саме так!) екземпляр депо договору для звіту після його закриття. Та я їм відмовив ;)
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