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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 17:41
Вкладчик1234 написав:
Зачем им эти карты? Всё равно ж наверняка режут и под стол в мусорку кидают
Завтра постараюсь занести и спросить куда они их девают
Правильно!
Подскажите им.
А то они в тисках нищеты!
А так хоть на молочко будет!
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:25
Flamingo написав: Вкладчик1234 написав:
Зачем им эти карты?
Для отчетности ;). Я у свого менеджера как-то спрашивал, а на фуа "козе боян"? ответ был - так положено! По инструкции ;)
Це з тієї ж історії, що й видача ощадних книжок. В мене тут, щоправда вже давненько, прохали мій (саме так!) екземпляр депо договору для звіту після його закриття. Та я їм відмовив ;)
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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
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