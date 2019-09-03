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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 811812813814>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:33

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:ЗЫ. Это - шутка )

:cry: :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:36

когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ... :evil:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:54

  IMPRINTER написав:когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ... :evil:

А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:57

  IMPRINTER написав:когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ... :evil:

Делать предоплату религия не позволяет? :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:21

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ... :evil:

А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?

А что это за незалежность такая?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:33

Re: Укрексiмбанк

Stringer написав:
  IMPRINTER написав:когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ... :evil:

Делать предоплату религия не позволяет? :mrgreen:
Каждый месяц приходит контролёр и записывает контрольные показатели, которые видны в кабинете. Так, что наперед не удаётся заплатить
( показателями ) . Деньгами- можно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:48

  lel написав:
Stringer написав:
  IMPRINTER написав:когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ... :evil:

Делать предоплату религия не позволяет? :mrgreen:
Каждый месяц приходит контролёр и записывает контрольные показатели, которые видны в кабинете. Так, что наперед не удаётся заплатить
( показателями ) . Деньгами- можно.

Ну и что? Вы ж в бонус-эксиме сами вводите сколько бонусов хотите оплатить - я всегда плачу чуть больше того что насчитано (кратно определенной сумме) и ни по одному поставщику услуг проблем не возникает не зависимо от того есть счетчики или нет (газ, тепло, электро, мусор, вода и стоки). Сумма в следующем месяце отображается как переплата, которая перекрывается последующими начислениями, но есть и переплата по ГВС, которая все никак не перекроется уже 4й месяц и никаких проблем.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:01

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ... :evil:

Делать предоплату религия не позволяет? :mrgreen:


не хочу )
я может еще на субсидию подам )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:09

Re: Укрексiмбанк

А шо комуналку поламали? В какую область не зайду - горит одинаковая картинка:
Зображення
Хотя в самом меню платежи "комуналка" жмакается, а потом такая вот фигня ;((
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:14

Бывает такое: что она, как бы, - есть, а по факту - нет
mustbe
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