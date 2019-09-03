Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 18:33
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 03 вер, 2019 18:36
когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ...
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IMPRINTER
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Додано: Вів 03 вер, 2019 18:57
IMPRINTER написав:
когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ...
Делать предоплату религия не позволяет?
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Stringer
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:21
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ...
А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?
А что это за незалежность такая?
guntherhouse777
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:33
Stringer написав: IMPRINTER написав:
когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ...
Делать предоплату религия не позволяет?
Каждый месяц приходит контролёр и записывает контрольные показатели, которые видны в кабинете. Так, что наперед не удаётся заплатить
( показателями ) . Деньгами- можно.
lel
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:48
lel написав: Stringer написав: IMPRINTER написав:
когда уже отопительный сезон начнется .. а то тратить не на что ...
Делать предоплату религия не позволяет?
Каждый месяц приходит контролёр и записывает контрольные показатели, которые видны в кабинете. Так, что наперед не удаётся заплатить
( показателями ) . Деньгами- можно.
Ну и что? Вы ж в бонус-эксиме сами вводите сколько бонусов хотите оплатить - я всегда плачу чуть больше того что насчитано (кратно определенной сумме) и ни по одному поставщику услуг проблем не возникает не зависимо от того есть счетчики или нет (газ, тепло, электро, мусор, вода и стоки). Сумма в следующем месяце отображается как переплата, которая перекрывается последующими начислениями, но есть и переплата по ГВС, которая все никак не перекроется уже 4й месяц и никаких проблем.
Flamingo
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:01
не хочу )
я может еще на субсидию подам )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:09
А шо комуналку поламали? В какую область не зайду - горит одинаковая картинка:
Хотя в самом меню платежи "комуналка" жмакается, а потом такая вот фигня ;((
Flamingo
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:14
Бывает такое: что она, как бы, - есть, а по факту - нет
mustbe
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