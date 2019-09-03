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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:15
Скорее всего коммунальщики еще счета не обновили, дето ближе к 10му все заведется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:17
Не, это бывает не только по коммуналям, а и по другим категориям
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:30
Re: Укрексiмбанк
Flamingo,
Рахунки будуть сформовані після 10, ще навіть не завершилась подача показників лічильників (до 5).
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:47
При чем тут сформированные счета? Я практически никогда по ним не плачу, и бонусами практически всегда плачу раньше - по свои расчетам, с небольшой переплатой. При этом в системе могут светиться еще даже суммы долга прошлого месяца - я сам ввожу сколько бонусов хочу перечислить. И все нормально работало. Вернее было 2 состояния - либо комуналь в эксим-бонусе есть и доступна для оплаты, либо ее полностью нет. А теперь появилось третье состояние - комуналь как бы есть, но она недоступна для оплаты. И такого пункта в "информере" mustbe - нету
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:56
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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