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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 811812813814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:15

Скорее всего коммунальщики еще счета не обновили, дето ближе к 10му все заведется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:17

Не, это бывает не только по коммуналям, а и по другим категориям
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:30

Re: Укрексiмбанк

Flamingo,
Рахунки будуть сформовані після 10, ще навіть не завершилась подача показників лічильників (до 5).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:47

  Zochan написав:Flamingo,
Рахунки будуть сформовані після 10, ще навіть не завершилась подача показників лічильників (до 5).

При чем тут сформированные счета? Я практически никогда по ним не плачу, и бонусами практически всегда плачу раньше - по свои расчетам, с небольшой переплатой. При этом в системе могут светиться еще даже суммы долга прошлого месяца - я сам ввожу сколько бонусов хочу перечислить. И все нормально работало. Вернее было 2 состояния - либо комуналь в эксим-бонусе есть и доступна для оплаты, либо ее полностью нет. А теперь появилось третье состояние - комуналь как бы есть, но она недоступна для оплаты. И такого пункта в "информере" mustbe - нету :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:56

  IMPRINTER написав:я может еще на субсидию подам )

:lol:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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