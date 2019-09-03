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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:15
Скорее всего коммунальщики еще счета не обновили, дето ближе к 10му все заведется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:17
Не, это бывает не только по коммуналям, а и по другим категориям
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:30
Re: Укрексiмбанк
Flamingo,
Рахунки будуть сформовані після 10, ще навіть не завершилась подача показників лічильників (до 5).
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:47
При чем тут сформированные счета? Я практически никогда по ним не плачу, и бонусами практически всегда плачу раньше - по свои расчетам, с небольшой переплатой. При этом в системе могут светиться еще даже суммы долга прошлого месяца - я сам ввожу сколько бонусов хочу перечислить. И все нормально работало. Вернее было 2 состояния - либо комуналь в эксим-бонусе есть и доступна для оплаты, либо ее полностью нет. А теперь появилось третье состояние - комуналь как бы есть, но она недоступна для оплаты. И такого пункта в "информере" mustbe - нету
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:56
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:21
Re: Укрексiмбанк
Вот такое наблюдение за бабитами.
Карта классик, должно быть 2% до 15000 и далее 1%.
По факту - большой суммой чуть-чуть ушло за пределы 15000.
Бабиты за всю эту сумму насчитали по 1,5%?
Расчет по 2% до ... и по 1% на чуть-чуть за ... дает гораздо большую сумму бонусов!
Вопрос - правильно ли?
*******
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:29
Да, правильно, и соответствует правилам. Номер пункта не буду искать, уж извините.
На той операции, на которой произошло "выползание" за лимит - половинная ставка от обычной, а на последующих - ещё меньше. Этим даже можно воспользоваться с выгодой для себя, если правильно всё рассчитать.Ведь даже половинная ставка может оказаться больше, чем в других банках.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:33
да так и должно быть.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 23:33
Re: Укрексiмбанк
30.08 ставки оновили
по долару знизили на 0.2%
решта без змін
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Додано: Сер 04 вер, 2019 00:07
на чукотке воздух прогреется до минус сорока
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