Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 00:32
guntherhouse777 написав: Flamingo написав:
А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?
А что это за незалежность такая?
https://104.ua/ru/news/id/tvoja-energon ... -gaz-35190
Bosstone
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Додано: Сер 04 вер, 2019 05:41
Bosstone написав: guntherhouse777 написав: Flamingo написав:
А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?
А что это за незалежность такая?
https://104.ua/ru/news/id/tvoja-energon ... -gaz-35190
Спасибо.
Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.
guntherhouse777
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:55
guntherhouse777 написав:
Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.
Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель
Sanio
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