Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 00:32
guntherhouse777 написав: Flamingo написав:
А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?
А что это за незалежность такая?
https://104.ua/ru/news/id/tvoja-energon ... -gaz-35190
Bosstone
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Додано: Сер 04 вер, 2019 05:41
Bosstone написав: guntherhouse777 написав: Flamingo написав:
А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?
А что это за незалежность такая?
https://104.ua/ru/news/id/tvoja-energon ... -gaz-35190
Спасибо.
Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.
guntherhouse777
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з 30.08.2019 валюта вниз (незначно)
greenozon
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mustbe
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:55
guntherhouse777 написав:
Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.
Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель
Sanio
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:03
Sanio написав: guntherhouse777 написав:
Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.
Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель
А как мне скидку посчитают, если за отопление я плачу за кв.метры жилья?
И инд.счетчика газа нет. Только общий на вход в многоквартирном доме.
(Офтоп, конечно, извините)
guntherhouse777
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:34
guntherhouse777 написав: Sanio написав: guntherhouse777 написав:
Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.
Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель
А как мне скидку посчитают, если за отопление я плачу за кв.метры жилья?
И инд.счетчика газа нет. Только общий на вход в многоквартирном доме.
(Офтоп, конечно, извините)
До чого тут опалення, якщо знижка на газ? Домовий лічильник рахує у тих самих кубометрах, що і квартирний.
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klug
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:39
guntherhouse777 написав: Sanio написав: guntherhouse777 написав:
Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.
Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель
А как мне скидку посчитают, если за отопление я плачу за кв.метры жилья?
И инд.счетчика газа нет. Только общий на вход в многоквартирном доме.
(Офтоп, конечно, извините)
если у вас центральное отопление - то это не для вас услуга.
только если вы непосредственно платите за газ.
вот мне пофиг это я пллачу за газ вонючие 30 грн. в мес (по норме) и мне как бы пох.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:21
Покупаю билет на концерт в Польше, оплачивать планирую гривневой Visa Platinum (та, что с 5% кешбеком)
На финальном этапе оплаты есть кнопка Change Currency, после ее нажатия всплывает окошко с выбором валют
https://i.imgur.com/Nt7XhHO.png
Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?
Andey
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