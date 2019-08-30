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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 813814815816>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 00:32

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?

А что это за незалежность такая?

https://104.ua/ru/news/id/tvoja-energon ... -gaz-35190
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 05:41

  Bosstone написав:
  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:А кстати вопрос - вот ту якобы "мою энергетическую незалежность" которую вовсю сейчас реХламируют и которая я так понимаю как раз платиться через АйПэй - ее бонусами как-то оплатить мона?

А что это за незалежность такая?

https://104.ua/ru/news/id/tvoja-energon ... -gaz-35190

Спасибо.
Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.
guntherhouse777
 
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Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:55

  guntherhouse777 написав:Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.

Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:03

  Sanio написав:
  guntherhouse777 написав:Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.

Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель

А как мне скидку посчитают, если за отопление я плачу за кв.метры жилья?
И инд.счетчика газа нет. Только общий на вход в многоквартирном доме.
(Офтоп, конечно, извините)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:34

  guntherhouse777 написав:
  Sanio написав:
  guntherhouse777 написав:Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.

Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель

А как мне скидку посчитают, если за отопление я плачу за кв.метры жилья?
И инд.счетчика газа нет. Только общий на вход в многоквартирном доме.
(Офтоп, конечно, извините)

До чого тут опалення, якщо знижка на газ? Домовий лічильник рахує у тих самих кубометрах, що і квартирний.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:39

  guntherhouse777 написав:
  Sanio написав:
  guntherhouse777 написав:Может, куда нить придумают подобное не для домовладельцев.

Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель

А как мне скидку посчитают, если за отопление я плачу за кв.метры жилья?
И инд.счетчика газа нет. Только общий на вход в многоквартирном доме.
(Офтоп, конечно, извините)


если у вас центральное отопление - то это не для вас услуга.
только если вы непосредственно платите за газ.
вот мне пофиг это я пллачу за газ вонючие 30 грн. в мес (по норме) и мне как бы пох.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:21

Покупаю билет на концерт в Польше, оплачивать планирую гривневой Visa Platinum (та, что с 5% кешбеком)

На финальном этапе оплаты есть кнопка Change Currency, после ее нажатия всплывает окошко с выбором валют https://i.imgur.com/Nt7XhHO.png

Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?
Andey
 
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