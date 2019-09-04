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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:29
Andey, выбирайте местные тугрики, и в 99% не ошибётесь. В данном случае это злотые
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:45
Andey написав:
Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?
Злотые
Странно, шо грн. нет. Или вы в Поляндии сидите?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:48
clientage написав: Andey написав:
Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?
Злотые
Странно, шо грн. нет. Или вы в Поляндии сидите?
сижу в рідной неньке)
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Andey
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:49
Andey написав:
Покупаю билет на концерт в Польше, оплачивать планирую гривневой Visa Platinum (та, что с 5% кешбеком)
На финальном этапе оплаты есть кнопка Change Currency, после ее нажатия всплывает окошко с выбором валют https://i.imgur.com/Nt7XhHO.png
Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?
Смотря где/на каком сайте оплачиваете. Если на польском сайте, то злотые однозначно. Если сайт иной - уточните какой
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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