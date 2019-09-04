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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:29
Andey, выбирайте местные тугрики, и в 99% не ошибётесь. В данном случае это злотые
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:45
Re: Укрексiмбанк
Злотые
Странно, шо грн. нет. Или вы в Поляндии сидите?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:48
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:49
Смотря где/на каком сайте оплачиваете. Если на польском сайте, то злотые однозначно. Если сайт иной - уточните какой
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:50
побачив в кабіні ексім-бонуса сьоодні -
Шановний клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що в Правила Програми, пункт 5.8. розділу 5, були внесені зміни. В список обмежень були додані MCC 8299, 5399. Бонуси по операціям, які були здійснені за вище вказаними MCC, але ще не були нараховані на Ваш рахунок у Програмі, будуть нараховані згідно з оновленими Правилами.
це вже давно таке?
другий код це часом не супермаркети?..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:57
Re: Укрексiмбанк
Это уже 3 месяца как viewtopic.php?p=4682227#p4682227
Судя по сообщению второй код Али и ему подобное
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