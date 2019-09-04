Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:29
Andey, выбирайте местные тугрики, и в 99% не ошибётесь. В данном случае это злотые
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:45
Andey написав:
Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?
Злотые
Странно, шо грн. нет. Или вы в Поляндии сидите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:48
clientage написав: Andey написав:
Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?
Злотые
Странно, шо грн. нет. Или вы в Поляндии сидите?
сижу в рідной неньке)
Andey
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:49
Andey написав:
Покупаю билет на концерт в Польше, оплачивать планирую гривневой Visa Platinum (та, что с 5% кешбеком)
На финальном этапе оплаты есть кнопка Change Currency, после ее нажатия всплывает окошко с выбором валют
https://i.imgur.com/Nt7XhHO.png
Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?
Смотря где/на каком сайте оплачиваете. Если на польском сайте, то злотые однозначно. Если сайт иной - уточните какой
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:50
побачив в кабіні ексім-бонуса сьоодні -
Шановний клієнти! Звертаємо Вашу увагу, що в Правила Програми, пункт 5.8. розділу 5, були внесені зміни. В список обмежень були додані MCC 8299, 5399. Бонуси по операціям, які були здійснені за вище вказаними MCC, але ще не були нараховані на Ваш рахунок у Програмі, будуть нараховані згідно з оновленими Правилами. це вже давно таке? другий код це часом не супермаркети?..
greenozon
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:57
greenozon написав:
це вже давно таке?
другий код це часом не супермаркети?..
Это уже 3 месяца как
viewtopic.php?p=4682227#p4682227
Судя по сообщению второй код Али и ему подобное
Flamingo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:22
greenozon написав:побачив в кабіні ексім-бонуса сьоодні - Шановний клієнти! Звертаємо Вашу увагу, що в Правила Програми, пункт 5.8. розділу 5, були внесені зміни. В список обмежень були додані MCC 8299, 5399. Бонуси по операціям, які були здійснені за вище вказаними MCC, але ще не були нараховані на Ваш рахунок у Програмі, будуть нараховані згідно з оновленими Правилами. це вже давно таке? другий код це часом не супермаркети?..
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lel
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