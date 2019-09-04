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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 813814815816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:29

Andey, выбирайте местные тугрики, и в 99% не ошибётесь. В данном случае это злотые
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:45

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?

Злотые
Странно, шо грн. нет. Или вы в Поляндии сидите? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:48

  clientage написав:
  Andey написав:Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?

Злотые
Странно, шо грн. нет. Или вы в Поляндии сидите? :wink:


сижу в рідной неньке)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:49

  Andey написав:Покупаю билет на концерт в Польше, оплачивать планирую гривневой Visa Platinum (та, что с 5% кешбеком)

На финальном этапе оплаты есть кнопка Change Currency, после ее нажатия всплывает окошко с выбором валют https://i.imgur.com/Nt7XhHO.png

Какую валюту выбрать лучше при оплате: доллар, евро или оставить польские злотые?

Смотря где/на каком сайте оплачиваете. Если на польском сайте, то злотые однозначно. Если сайт иной - уточните какой
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:50

побачив в кабіні ексім-бонуса сьоодні -

Шановний клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що в Правила Програми, пункт 5.8. розділу 5, були внесені зміни. В список обмежень були додані MCC 8299, 5399. Бонуси по операціям, які були здійснені за вище вказаними MCC, але ще не були нараховані на Ваш рахунок у Програмі, будуть нараховані згідно з оновленими Правилами.


це вже давно таке?

другий код це часом не супермаркети?..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:57

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:це вже давно таке?

другий код це часом не супермаркети?..

Это уже 3 месяца как viewtopic.php?p=4682227#p4682227
Судя по сообщению второй код Али и ему подобное
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:22

Re: Укрексiмбанк

greenozon написав:побачив в кабіні ексім-бонуса сьоодні -

Шановний клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що в Правила Програми, пункт 5.8. розділу 5, були внесені зміни. В список обмежень були додані MCC 8299, 5399. Бонуси по операціям, які були здійснені за вище вказаними MCC, але ще не були нараховані на Ваш рахунок у Програмі, будуть нараховані згідно з оновленими Правилами.


це вже давно таке?

другий код це часом не супермаркети?..
Розетка онлайн и терминалы пункта выдачи на Бандеры -5399
lel
 
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