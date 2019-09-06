У глово 5814 был пару месяцев назад, сейчас не знаю
Покупка (GLOVOAPP.COM(30000657), KYIV, UKR,MCC 5814)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:59
Додано: Суб 07 вер, 2019 00:01
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Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57
Re: Укрексiмбанк
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:39
Re: Укрексiмбанк
Если погасить долг кредитки в кассе или кешином, когда можно опять залезать в лимит, чтобы не выйти за грейс и не попасть на %?
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