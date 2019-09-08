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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 814815816817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:59

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Хтось розраховувався за послуги Glovo? Дали кишмиш?
Здається в них MCC 4215 а за правилами не нараховують за MCC 4214
Хтось перевіряв на практиці? :roll:


У глово 5814 был пару месяцев назад, сейчас не знаю
Покупка (GLOVOAPP.COM(30000657), KYIV, UKR,MCC 5814)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57

Re: Укрексiмбанк

  antey718 написав:У глово 5814 был пару месяцев назад, сейчас не знаю
Через моно вирішив потестити, МСС 4215
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:39

Re: Укрексiмбанк

Если погасить долг кредитки в кассе или кешином, когда можно опять залезать в лимит, чтобы не выйти за грейс и не попасть на %?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:41

  valya написав:Если погасить долг кредитки в кассе или кешином, когда можно опять залезать в лимит, чтобы не выйти за грейс и не попасть на %?

Залежить від того, на скільки у вас вичерпаний ліміт і на скільки ви готові ризикувати. Якщо хочете 100% безпечно і увесь ліміт вибраний, то потрібно дочекатися, доки операція стане "синьою" в ІБ (десь 3 робочі дні). Якщо почати витрачати у той же день, то є невеликий ризик того, що нові витрати проведуться раніше, ніж погашення і можна потрапити на тех. овер. Якщо "запас ліміту" до погашення більший за розмір нових витрати, то можна сміливо продовжувати: погашення піде у рахунок старого боргу, а нові трати - у новий період.
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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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