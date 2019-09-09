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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:59
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Хтось розраховувався за послуги Glovo? Дали кишмиш?
Здається в них MCC 4215 а за правилами не нараховують за MCC 4214
Хтось перевіряв на практиці?
У глово 5814 был пару месяцев назад, сейчас не знаю
Покупка (GLOVOAPP.COM(30000657), KYIV, UKR,MCC 5814)
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Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57
antey718 написав:
У глово 5814 был пару месяцев назад, сейчас не знаю
Через моно вирішив потестити, МСС 4215
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extreme_lviv_ua
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:39
Если погасить долг кредитки в кассе или кешином, когда можно опять залезать в лимит, чтобы не выйти за грейс и не попасть на %?
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valya
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Додано: Суб 07 вер, 2019 20:41
valya написав:
Если погасить долг кредитки в кассе или кешином, когда можно опять залезать в лимит, чтобы не выйти за грейс и не попасть на %?
Залежить від того, на скільки у вас вичерпаний ліміт і на скільки ви готові ризикувати. Якщо хочете 100% безпечно і увесь ліміт вибраний, то потрібно дочекатися, доки операція стане "синьою" в ІБ (десь 3 робочі дні). Якщо почати витрачати у той же день, то є невеликий
ризик того, що нові витрати проведуться раніше, ніж погашення і можна потрапити на тех. овер. Якщо "запас ліміту" до погашення більший за розмір нових витрати, то можна сміливо продовжувати: погашення піде у рахунок старого боргу, а нові трати - у новий період.
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