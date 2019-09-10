RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:38

Бронирую жилье в Польше через Booking.com, оплачивать буду симовской гривневой Visa Platinum.
Влияет ли выбор валюты на конвертации? или Букинг просто дает возможность визуально изменить валюту, а расчет в долларе все равно?

В общем мне выбирать польские злотые или евро/доллар? Подскажите кто имеет опыт с букингом
Andey
 
Повідомлень: 958
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:15

  Andey написав:Бронирую жилье в Польше через Booking.com, оплачивать буду симовской гривневой Visa Platinum.
Влияет ли выбор валюты на конвертации? или Букинг просто дает возможность визуально изменить валюту, а расчет в долларе все равно?

В общем мне выбирать польские злотые или евро/доллар? Подскажите кто имеет опыт с букингом

Создайте бронирование скажем гривне и дойдите до момента оплаты - обычно еслт букинг собирается списывать оплату в друглй валюте он пишет, что данная сумма указана справочно а платеж будет в PLN. Иногда еще букинш пишет, что оплату будет снимать сам отель, тогда во избежание двойной конвертации точно надо к оплате ставить местную валюту - в вашем случае злотый. В общем поэкспериментируйте создавая платеж, процентов на 90 уверен что букинг вам подскажет в чем он с вас будет брать деньгу
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 815816817818
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.