Andey написав:
Бронирую жилье в Польше через Booking.com, оплачивать буду симовской гривневой Visa Platinum.
Влияет ли выбор валюты на конвертации? или Букинг просто дает возможность визуально изменить валюту, а расчет в долларе все равно?
В общем мне выбирать польские злотые или евро/доллар? Подскажите кто имеет опыт с букингом
Создайте бронирование скажем гривне и дойдите до момента оплаты - обычно еслт букинг собирается списывать оплату в друглй валюте он пишет, что данная сумма указана справочно а платеж будет в PLN. Иногда еще букинш пишет, что оплату будет снимать сам отель, тогда во избежание двойной конвертации точно надо к оплате ставить местную валюту - в вашем случае злотый. В общем поэкспериментируйте создавая платеж, процентов на 90 уверен что букинг вам подскажет в чем он с вас будет брать деньгу