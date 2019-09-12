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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2019 15:38
Бронирую жилье в Польше через Booking.com, оплачивать буду симовской гривневой Visa Platinum.
Влияет ли выбор валюты на конвертации? или Букинг просто дает возможность визуально изменить валюту, а расчет в долларе все равно?
В общем мне выбирать польские злотые или евро/доллар? Подскажите кто имеет опыт с букингом
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Andey
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mustbe
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Додано: Сер 11 вер, 2019 16:15
Andey написав:
Бронирую жилье в Польше через Booking.com, оплачивать буду симовской гривневой Visa Platinum.
Влияет ли выбор валюты на конвертации? или Букинг просто дает возможность визуально изменить валюту, а расчет в долларе все равно?
В общем мне выбирать польские злотые или евро/доллар? Подскажите кто имеет опыт с букингом
Создайте бронирование скажем гривне и дойдите до момента оплаты - обычно еслт букинг собирается списывать оплату в друглй валюте он пишет, что данная сумма указана справочно а платеж будет в PLN. Иногда еще букинш пишет, что оплату будет снимать сам отель, тогда во избежание двойной конвертации точно надо к оплате ставить местную валюту - в вашем случае злотый. В общем поэкспериментируйте создавая платеж, процентов на 90 уверен что букинг вам подскажет в чем он с вас будет брать деньгу
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Flamingo
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Додано: Сер 11 вер, 2019 17:01
Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !
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Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
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mustbe
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Додано: Чет 12 вер, 2019 20:06
Пришла смс про обычную оплату продуктов в супермаркете, где всегда отовариваюсь:
был остаток = ххх,64
продукты - хх,49
остаток = ххх,13 ??? должно быть ххх,15 !!!
Калькулятор паламался или шото другое?
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valya
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