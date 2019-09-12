Бронирую жилье в Польше через Booking.com, оплачивать буду симовской гривневой Visa Platinum. Влияет ли выбор валюты на конвертации? или Букинг просто дает возможность визуально изменить валюту, а расчет в долларе все равно?
В общем мне выбирать польские злотые или евро/доллар? Подскажите кто имеет опыт с букингом
Andey написав:Бронирую жилье в Польше через Booking.com, оплачивать буду симовской гривневой Visa Platinum. Влияет ли выбор валюты на конвертации? или Букинг просто дает возможность визуально изменить валюту, а расчет в долларе все равно?
В общем мне выбирать польские злотые или евро/доллар? Подскажите кто имеет опыт с букингом
Создайте бронирование скажем гривне и дойдите до момента оплаты - обычно еслт букинг собирается списывать оплату в друглй валюте он пишет, что данная сумма указана справочно а платеж будет в PLN. Иногда еще букинш пишет, что оплату будет снимать сам отель, тогда во избежание двойной конвертации точно надо к оплате ставить местную валюту - в вашем случае злотый. В общем поэкспериментируйте создавая платеж, процентов на 90 уверен что букинг вам подскажет в чем он с вас будет брать деньгу
Пришла смс про обычную оплату продуктов в супермаркете, где всегда отовариваюсь: был остаток = ххх,64 продукты - хх,49 остаток = ххх,13 ??? должно быть ххх,15 !!! Калькулятор паламался или шото другое?
valya написав:Пришла смс про обычную оплату продуктов в супермаркете, где всегда отовариваюсь: был остаток = ххх,64 продукты - хх,49 остаток = ххх,13 ??? должно быть ххх,15 !!! Калькулятор паламался или шото другое?
Це один з небагатьох банків, який реально нараховує 0,01% у пільговому періоді, тому у мене періодично вистрілює 1-5 копійок (звичай, при погашенні заборгованості, наприкінці місяця та у дату білінгу). У ІБ позначається як "Cl Loan Retail Current Interests" або щось подібне. Без виписки сказати важко, що там саме у вас сталось, але я б ставив на це.
valya написав:Да, еще. На букинге бронирование готеля дает +5% кешбека дополнительно до % по карте или это общий%? Спасибо.
Має бути додатковий, бо їх нараховують і за чужими картками. Головна умова (як і на інших кешбек-сервісах) - перейти на Букінг за посиланням зі свого кабінету.
valya написав:klug Подяка! Перша оплата 10 числа після попередньоі 9. Білінг кажись 20. В ІБ операція поки жовта, про 2 коп. нічого нема. Не зрозуміло, буде час напишу питання банку.
Білінг дійсно 20-го, те, що оплата жовта ніяк не стосується справи, бо (якщо я правий) ця копійка має бути окремим рядком у виписці. Наприклад, ось у мене вилізла після погашення заборгованості: А ось у дату білінгу: Вони одразу проводяться по рахунку, тому можуть бути нижче "жовтих" оплат.