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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 816817818819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:09

  valya написав:klug
Та тут дійсно мабуть якась лажа, тож на телефоні смс так показуэ. А в іб ні де не бачу залишків по кожній операції, тільки суму списання.

Хто вам обіцяв залишки? На скрінах на початку частково замазаний номер документу. По них (скрінах) потрібно клікнути, щоб побачити рядок повністю. По списанню відсотків СМС не приходить, тому так співставити не вийде. За 10 років в Ексімі такого, щоб якісь копійки безслідно пропали в нікуди я не бачив. Так, як опиратися доводиться лише на ваші слова, та операція була по кредитці, то списання тих копійок у вигляді відсотків, на мою думку, - найімовірніша розгадка. Не ясно лише, чому ви не бачите цю операцію в ІБ.

P.S. у свої припущеннях я виходжу з того, що усі операції були у гривні і в Україні. Якщо натиснути на І у виписці, то можна подивитися деталі операції, у тому числі списані комісії (якщо вони були) за конкретною операцією.
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