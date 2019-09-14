Хто вам обіцяв залишки? На скрінах на початку частково замазаний номер документу. По них (скрінах) потрібно клікнути, щоб побачити рядок повністю. По списанню відсотків СМС не приходить, тому так співставити не вийде. За 10 років в Ексімі такого, щоб якісь копійки безслідно пропали в нікуди я не бачив. Так, як опиратися доводиться лише на ваші слова, та операція була по кредитці, то списання тих копійок у вигляді відсотків, на мою думку, - найімовірніша розгадка. Не ясно лише, чому ви не бачите цю операцію в ІБ.
P.S. у свої припущеннях я виходжу з того, що усі операції були у гривні і в Україні. Якщо натиснути на І у виписці, то можна подивитися деталі операції, у тому числі списані комісії (якщо вони були) за конкретною операцією.