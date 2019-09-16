valya написав:klug Та тут дійсно мабуть якась лажа, тож на телефоні смс так показуэ. А в іб ні де не бачу залишків по кожній операції, тільки суму списання.
Хто вам обіцяв залишки? На скрінах на початку частково замазаний номер документу. По них (скрінах) потрібно клікнути, щоб побачити рядок повністю. По списанню відсотків СМС не приходить, тому так співставити не вийде. За 10 років в Ексімі такого, щоб якісь копійки безслідно пропали в нікуди я не бачив. Так, як опиратися доводиться лише на ваші слова, та операція була по кредитці, то списання тих копійок у вигляді відсотків, на мою думку, - найімовірніша розгадка. Не ясно лише, чому ви не бачите цю операцію в ІБ.
P.S. у свої припущеннях я виходжу з того, що усі операції були у гривні і в Україні. Якщо натиснути на І у виписці, то можна подивитися деталі операції, у тому числі списані комісії (якщо вони були) за конкретною операцією.
klug Ще раз дякую за тлумачення. Вірно - Украіна, грн, в виписці немае, по і комісіі немае. По залишкам - не понятно, вони е чи ні по кожній операціі, де дивитись? Дякую PS. Знайшлась згуба - Cl Loan Retail Current Interests - 0,02
Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, хочу кинуть СЭП на карту, где взять реквизиты удаленно?
В инет банке в выписке нашел МФО 322313 и какой-то нетипичный номер счета 8191xxxxxx (10 цифр). Это у симы такие счета? Для СЭПа подойдет? Или все-таки должен быть 2620...?
Про IBAN вообще молчу
МФО банку 322313 Рахунок 2924902234 ЄДРПОУ 00032112 Отримувач АТ Укрексімбанк Призначення платежу Зарахування коштів на користь ПІБ, СКР 8191xxxxxx. Без ПДВ
Для проверки реквизитов рекомендую зайти в меню создания платежки (нужен 2й пароль) и ничего больше не вводя создать черновик, есть там такая пимпочка. В черновике внимательно проверить СВОИ исходящие реквизиты, в т.ч. вверху:
Увага! При платежі з карткового рахунку Ваші реквізити як відправника коштів будуть автоматично замінені на реквізити Банку (ім'я платника - АТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", номер рахунку - 2924902234).
Ото ваш транзитник, он может отличаться по областям Ну и удивительный 8191xxxxxx тож увидите