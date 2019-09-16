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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 816817818819 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 303 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 303 Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:09 valya написав: klug

Та тут дійсно мабуть якась лажа, тож на телефоні смс так показуэ. А в іб ні де не бачу залишків по кожній операції, тільки суму списання. Та тут дійсно мабуть якась лажа, тож на телефоні смс так показуэ. А в іб ні де не бачу залишків по кожній операції, тільки суму списання.

Хто вам обіцяв залишки? На скрінах на початку частково замазаний номер документу. По них (скрінах) потрібно клікнути, щоб побачити рядок повністю. По списанню відсотків СМС не приходить, тому так співставити не вийде. За 10 років в Ексімі такого, щоб якісь копійки безслідно пропали в нікуди я не бачив. Так, як опиратися доводиться лише на ваші слова, та операція була по кредитці, то списання тих копійок у вигляді відсотків, на мою думку, - найімовірніша розгадка. Не ясно лише, чому ви не бачите цю операцію в ІБ.



P.S. у свої припущеннях я виходжу з того, що усі операції були у гривні і в Україні. Якщо натиснути на І у виписці, то можна подивитися деталі операції, у тому числі списані комісії (якщо вони були) за конкретною операцією. Хто вам обіцяв залишки? На скрінах на початку частково замазаний номер документу. По них (скрінах) потрібно клікнути, щоб побачити рядок повністю. По списанню відсотків СМС не приходить, тому так співставити не вийде. За 10 років в Ексімі такого, щоб якісь копійки безслідно пропали в нікуди я не бачив. Так, як опиратися доводиться лише на ваші слова, та операція була по кредитці, то списання тих копійок у вигляді відсотків, на мою думку, - найімовірніша розгадка. Не ясно лише, чому ви не бачите цю операцію в ІБ.P.S. у свої припущеннях я виходжу з того, що усі операції були у гривні і в Україні. Якщо натиснути на І у виписці, то можна подивитися деталі операції, у тому числі списані комісії (якщо вони були) за конкретною операцією. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3533 З нами з: 18.08.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 449 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 11:56 klug

Ще раз дякую за тлумачення. Вірно - Украіна, грн, в виписці немае, по і комісіі немае. По залишкам - не понятно, вони е чи ні по кожній операціі, де дивитись? Дякую

PS. Знайшлась згуба - Cl Loan Retail Current Interests - 0,02 ******* valya

Повідомлень: 1115 З нами з: 31.10.12 Подякував: 204 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 09:36 Re: Укрексiмбанк удаленно ?



В инет банке в выписке нашел МФО 322313 и какой-то нетипичный номер счета 8191xxxxxx (10 цифр).

Это у симы такие счета? Для СЭПа подойдет? Или все-таки должен быть 2620...?



Про IBAN вообще молчу Коллеги, подскажите, пожалуйста, хочу кинуть СЭП на карту, где взять реквизитыВ инет банке в выписке нашел МФО 322313 и какой-то нетипичный номер счета 8191xxxxxx (10 цифр).Это у симы такие счета? Для СЭПа подойдет? Или все-таки должен быть 2620...?Про IBAN вообще молчу Alpha1251 Повідомлень: 202 З нами з: 02.04.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 10:24 Alpha1251 написав: Коллеги, подскажите, пожалуйста, хочу кинуть СЭП на карту, где взять реквизиты удаленно ?



В инет банке в выписке нашел МФО 322313 и какой-то нетипичный номер счета 8191xxxxxx (10 цифр).

Это у симы такие счета? Для СЭПа подойдет? Или все-таки должен быть 2620...?



Про IBAN вообще молчу Коллеги, подскажите, пожалуйста, хочу кинуть СЭП на карту, где взять реквизитыВ инет банке в выписке нашел МФО 322313 и какой-то нетипичный номер счета 8191xxxxxx (10 цифр).Это у симы такие счета? Для СЭПа подойдет? Или все-таки должен быть 2620...?Про IBAN вообще молчу



МФО банку 322313

Рахунок 2924902234

ЄДРПОУ 00032112

Отримувач АТ Укрексімбанк

Призначення платежу

Зарахування коштів на користь ПІБ, СКР 8191xxxxxx. Без ПДВ



Для проверки реквизитов рекомендую зайти в меню создания платежки (нужен 2й пароль) и ничего больше не вводя создать черновик, есть там такая пимпочка. В черновике внимательно проверить СВОИ исходящие реквизиты, в т.ч. вверху:

Увага! При платежі з карткового рахунку Ваші реквізити як відправника коштів будуть автоматично замінені на реквізити Банку (ім'я платника - АТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", номер рахунку - 2924902234).

Ото ваш транзитник, он может отличаться по областям

Ну и удивительный 8191xxxxxx тож увидите МФО банку 322313РахунокЄДРПОУ 00032112Отримувач АТ УкрексімбанкПризначення платежуЗарахування коштів на користь ПІБ, СКР 8191xxxxxx. Без ПДВДля проверки реквизитов рекомендую зайти в меню создания платежки (нужен 2й пароль) и ничего больше не вводя создать черновик, есть там такая пимпочка. В черновике внимательно проверить СВОИ исходящие реквизиты, в т.ч. вверху:Ото ваш транзитник, он может отличаться по областямНу и удивительный 8191xxxxxx тож увидите ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29169 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2335 раз. Подякували: 3367 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 816817818819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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