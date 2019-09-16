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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 816817818819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:09

  valya написав:klug
Та тут дійсно мабуть якась лажа, тож на телефоні смс так показуэ. А в іб ні де не бачу залишків по кожній операції, тільки суму списання.

Хто вам обіцяв залишки? На скрінах на початку частково замазаний номер документу. По них (скрінах) потрібно клікнути, щоб побачити рядок повністю. По списанню відсотків СМС не приходить, тому так співставити не вийде. За 10 років в Ексімі такого, щоб якісь копійки безслідно пропали в нікуди я не бачив. Так, як опиратися доводиться лише на ваші слова, та операція була по кредитці, то списання тих копійок у вигляді відсотків, на мою думку, - найімовірніша розгадка. Не ясно лише, чому ви не бачите цю операцію в ІБ.

P.S. у свої припущеннях я виходжу з того, що усі операції були у гривні і в Україні. Якщо натиснути на І у виписці, то можна подивитися деталі операції, у тому числі списані комісії (якщо вони були) за конкретною операцією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:56

klug
Ще раз дякую за тлумачення. Вірно - Украіна, грн, в виписці немае, по і комісіі немае. По залишкам - не понятно, вони е чи ні по кожній операціі, де дивитись? Дякую
PS. Знайшлась згуба - Cl Loan Retail Current Interests - 0,02
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:36

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, хочу кинуть СЭП на карту, где взять реквизиты удаленно?

В инет банке в выписке нашел МФО 322313 и какой-то нетипичный номер счета 8191xxxxxx (10 цифр).
Это у симы такие счета? Для СЭПа подойдет? Или все-таки должен быть 2620...?

Про IBAN вообще молчу :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:24

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, хочу кинуть СЭП на карту, где взять реквизиты удаленно?

В инет банке в выписке нашел МФО 322313 и какой-то нетипичный номер счета 8191xxxxxx (10 цифр).
Это у симы такие счета? Для СЭПа подойдет? Или все-таки должен быть 2620...?

Про IBAN вообще молчу :-)


МФО банку 322313
Рахунок 2924902234
ЄДРПОУ 00032112
Отримувач АТ Укрексімбанк
Призначення платежу
Зарахування коштів на користь ПІБ, СКР 8191xxxxxx. Без ПДВ

Для проверки реквизитов рекомендую зайти в меню создания платежки (нужен 2й пароль) и ничего больше не вводя создать черновик, есть там такая пимпочка. В черновике внимательно проверить СВОИ исходящие реквизиты, в т.ч. вверху:
Увага! При платежі з карткового рахунку Ваші реквізити як відправника коштів будуть автоматично замінені на реквізити Банку (ім'я платника - АТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", номер рахунку - 2924902234).

Ото ваш транзитник, он может отличаться по областям :(
Ну и удивительный 8191xxxxxx тож увидите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:01

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, хочу кинуть СЭП на карту, где взять реквизиты удаленно?

В инет банке в выписке нашел МФО 322313 и какой-то нетипичный номер счета 8191xxxxxx (10 цифр).
Это у симы такие счета? Для СЭПа подойдет? Или все-таки должен быть 2620...?

Про IBAN вообще молчу :-)


это внутренний номер. он указывается в поле назначение а не в поле счет.

МФО и ЕДРПОУ - одинаковый для всех, транзитник 2924 в зависимости от дирекции и типа карты.

https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-platizhni-kartky/pryvatnym-klientam-platizhni-kartky-dodatkovo/rekviziti-dlya-zarahuvannya-koshtiv-na-kartkovi-rahunky.html
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 17 вер, 2019 12:02, всього редагувалось 2 разів.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:01

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