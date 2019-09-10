IMPRINTER написав: clientage написав:
Импри тоже всё время за это меня клюёт
и щас клюну
Не трогайте старую гвардию-ортодоксальных заполнителей назначения платежа. Увидит такое в назначение финмоновец-ортодоксал "без ПДВ"- и пропустит платежик. А нас - в баню.
Позволю вложить инфо нашего коллеги из личной переписки. Надеюсь, он не обидится):
По ПДВ... Когда он в 90-х только появился в платежках обязательно надо было либо писать его точную сумму, либо "без ПДВ". Без этого платежки банки просто не принимали. По любым платежам. Потом попустило.
Но "старая гвардия" часто пишет.
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