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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 817818819820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:01

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Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:02

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Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:41

  Alpha1251 написав:clientage, IMPRINTER, благодарочка!
Отправил тестовый на "харьковский" номер счета.


номер счета брали по второй колоночке? ) 2924701682
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:44

  clientage написав:Импри тоже всё время за это меня клюёт


и щас клюну :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:47

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Импри тоже всё время за это меня клюёт


и щас клюну :twisted:

:P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 05:21

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Импри тоже всё время за это меня клюёт


и щас клюну :twisted:

Не трогайте старую гвардию-ортодоксальных заполнителей назначения платежа. Увидит такое в назначение финмоновец-ортодоксал "без ПДВ"- и пропустит платежик. А нас - в баню.

Позволю вложить инфо нашего коллеги из личной переписки. Надеюсь, он не обидится):

По ПДВ... Когда он в 90-х только появился в платежках обязательно надо было либо писать его точную сумму, либо "без ПДВ". Без этого платежки банки просто не принимали. По любым платежам. Потом попустило.
Но "старая гвардия" часто пишет.
..
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:01

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Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:01

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