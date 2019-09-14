RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 818819820821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 14.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 14.09.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 27.12.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 14.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 14.09.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 27.12.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 18.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 18.09.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 27.12.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:53

Величезні черги, зайшли в офіс на вул. Німецька 5, м. Київ, майже годину "відсиділи" в електронній черзі, нічого не зробили та пішли.
bcgalina
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 19.09.2019 ! Техни

Бонусы: Начислили новые по 19.09.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 27.12.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 818819820821
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Vorlon і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.