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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:01
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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
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Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:01
Бонусы: Начислили новые по 14.09.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:01
Бонусы: Начислили новые по 18.09.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:53
Величезні черги, зайшли в офіс на вул. Німецька 5, м. Київ, майже годину "відсиділи" в електронній черзі, нічого не зробили та пішли.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:01
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Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:01
Бонусы: Начислили новые по 20.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Сер 25 вер, 2019 17:01
Бонусы: Начислили новые по 22.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:01
Бонусы: Начислили новые по 23.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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