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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:01
Бонусы: Начислили новые по 24.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2508
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 235 раз.
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1
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:01
Бонусы: Начислили новые по 25.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2508
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:01
Бонусы: Начислили новые по 25.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2508
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 235 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:01
Бонусы: Начислили новые по 26.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2508
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 235 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 01:01
Бонусы: Начислили новые по 27.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
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- Повідомлень: 2508
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 235 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 04:01
Бонусы: Начислили новые по 28.09.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 235 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:15
доброе утро.напомните,чему должно быть кратно количество бонусов для оптимального обмена?
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Яша
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:56
Яша 71
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Pater
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:57
Pater написав:Яша
71
Если быть точным то 214 или 71,33
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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