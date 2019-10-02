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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 00:22
господа, скажите, подарочные серты Эпика надо обязательно печатать? показать на экране мобильного не проканает?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 01:36
просто особо экономные используют следующую последовательность:
71,142,214,285,357,428,500
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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