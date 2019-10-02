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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 00:22
господа, скажите, подарочные серты Эпика надо обязательно печатать? показать на экране мобильного не проканает?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 01:36
valya написав: Яша написав:
доброе утро.напомните,чему должно быть кратно количество бонусов для оптимального обмена?
Об чем речь? Можна в личку.
просто особо экономные используют следующую последовательность:
71,142,214,285,357,428,500
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Чет 03 жов, 2019 02:06
а они что? выходит, по долларам ставки снизили
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:02
IMPRINTER - проканає без проблем
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:14
Charter написав:IMPRINTER
- проканає без проблем
спасибо !
штрих нормально считівается? в сильпо, например, штрих не считывается с экрана телефона чего-то по сертификатам
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:28
IMPRINTER Его надо чуть увеличить и тогда считывается без проблем
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