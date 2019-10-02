|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 00:22
господа, скажите, подарочные серты Эпика надо обязательно печатать? показать на экране мобильного не проканает?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 03 жов, 2019 01:36
просто особо экономные используют следующую последовательность:
71,142,214,285,357,428,500
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 03 жов, 2019 02:06
а они что? выходит, по долларам ставки снизили
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 03 жов, 2019 09:14
спасибо !
штрих нормально считівается? в сильпо, например, штрих не считывается с экрана телефона чего-то по сертификатам
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 03 жов, 2019 09:31
в сильпе не канало никак ... вроде тока на супер-амолвд экранах работает в сильпе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 03 жов, 2019 09:33
IMPRINTER С iPhone 6s на кассе самообслуживания ни разу не было проблем со сканированием кода. Сканирую боковой линзой, не нижней
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:22
вроді так
71,00 ₴
142,00 ₴
213,00 ₴
284,00 ₴
355,00 ₴
426,00 ₴
500,00 ₴
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:35
extreme_lviv_ua
що за числа фібоначчі, незрозуміла послідовність?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|