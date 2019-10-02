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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 821822823824>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 00:22

господа, скажите, подарочные серты Эпика надо обязательно печатать? показать на экране мобильного не проканает?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 01:36

  valya написав:
  Яша написав:доброе утро.напомните,чему должно быть кратно количество бонусов для оптимального обмена?

Об чем речь? Можна в личку.


просто особо экономные используют следующую последовательность:
71,142,214,285,357,428,500
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 02:06

а они что? выходит, по долларам ставки снизили
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:02

IMPRINTER - проканає без проблем
Charter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:14

  Charter написав:IMPRINTER - проканає без проблем


спасибо !
штрих нормально считівается? в сильпо, например, штрих не считывается с экрана телефона чего-то по сертификатам
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:28

IMPRINTER Его надо чуть увеличить и тогда считывается без проблем
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:31

  Pater написав:IMPRINTER Его надо чуть увеличить и тогда считывается без проблем


в сильпе не канало никак ... вроде тока на супер-амолвд экранах работает в сильпе.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:33

IMPRINTER С iPhone 6s на кассе самообслуживания ни разу не было проблем со сканированием кода. Сканирую боковой линзой, не нижней
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:22

  uaprofi написав:
  valya написав:
  Яша написав:доброе утро.напомните,чему должно быть кратно количество бонусов для оптимального обмена?

Об чем речь? Можна в личку.


просто особо экономные используют следующую последовательность:
71,142,214,285,357,428,500
вроді так :roll:
71,00 ₴
142,00 ₴
213,00 ₴
284,00 ₴
355,00 ₴
426,00 ₴
500,00 ₴
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:35

extreme_lviv_ua

що за числа фібоначчі, незрозуміла послідовність? :)
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greenozon
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