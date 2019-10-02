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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 821822823824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:43

Re: Укрексiмбанк

Хоспади... математика не такая уж сложная дисциплина
Комиссия банка 1,4.
При оплате 214 грн списывается ровно 3 балла - это оптимальная цифра.
Чо там выдумывать?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:59

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:що за числа фібоначчі, незрозуміла послідовність?
Якщо виводити бонуси і оплачувати комунальні система бере комісію 1,4% і завкруглює до круглого числа, тобто 71,00₴ +1,4% = 0,99₴ комісія)=72,00₴. Якщо б ви платили за щось 71,01₴ то комісія б склала вже не 0,99₴ а 1,99₴, тобто зайву гривню. Якось так :lol:
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