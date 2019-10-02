Хоспади... математика не такая уж сложная дисциплина
Комиссия банка 1,4.
При оплате 214 грн списывается ровно 3 балла - это оптимальная цифра.
Чо там выдумывать?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:43
Re: Укрексiмбанк
Хоспади... математика не такая уж сложная дисциплина
Комиссия банка 1,4.
При оплате 214 грн списывается ровно 3 балла - это оптимальная цифра.
Чо там выдумывать?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:59
Re: Укрексiмбанк
Якщо виводити бонуси і оплачувати комунальні система бере комісію 1,4% і завкруглює до круглого числа, тобто 71,00₴ +1,4% = 0,99₴ комісія)=72,00₴. Якщо б ви платили за щось 71,01₴ то комісія б склала вже не 0,99₴ а 1,99₴, тобто зайву гривню. Якось так
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:37
Так там же баллы считаются и с "копейками"?
Просто "копейки" не отображаются.
Т.е. в итоге нет смысла так подгадывать, или я ошибаюсь?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:51
Баллы только насчитываются с копейками, а списываются всегда в целых гривнах - причем не по математическим правилам округлениям, а по правилу "округляется только в пользу бабитов".
Поэтому смысл подгадывать такие есть - но он очень "не велик"
ЗЫ. Кстати если говорить о математике, то в данной ситуации 214 не является самым "правильным" числом (там на округлении комиса доли копеек таки теряются). А минимальная полностью "правильная" сумма 500. Вот там комис ровно 7 грн. без "долей копеек"
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:22
ну за 500 уже можно взять сертификат
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