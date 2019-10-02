Додано: Чет 03 жов, 2019 13:37

Так там же баллы считаются и с "копейками"?

Просто "копейки" не отображаются.

Т.е. в итоге нет смысла так подгадывать, или я ошибаюсь?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин