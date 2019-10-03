Вы ошиблись - не за 500, а за 700. А за 500, то не карта под депо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:41
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:31
Депо больше или равно 500К(или эквивалента) кристально чистых денег (Проверяют с лупой,отмазки не катят,деньги тупо не берут,если нет доков на источники)
Депо минимум на 6 месяцев
700 грн за допку Виза
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:35
Re: Укрексiмбанк
То есть вход на Exim Bonus это виза голд за 1100грн/год 3% кишмиш в виде фантиков. При полной загрузке карта окупит РКО на четвертый месяц. Долгое и дорогое "ухаживание и знакомство" с банком.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:50
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