Вы ошиблись - не за 500, а за 700. А за 500, то не карта под депо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:41
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:31
Депо больше или равно 500К(или эквивалента) кристально чистых денег (Проверяют с лупой,отмазки не катят,деньги тупо не берут,если нет доков на источники)
Депо минимум на 6 месяцев
700 грн за допку Виза
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:35
Re: Укрексiмбанк
То есть вход на Exim Bonus это виза голд за 1100грн/год 3% кишмиш в виде фантиков. При полной загрузке карта окупит РКО на четвертый месяц. Долгое и дорогое "ухаживание и знакомство" с банком.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:50
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:43
Дорогу осилит идущий. Я начинал с голда , а моя супруга со стандарта когда ещё и эксим бонуса не было. Но потихоньку, помаленьку и доросли до высшей карты. Дабы не шокировать общественность умолчу стоимость выпуска энтих карт на три года, но поверьте она гораздо ниже чем тот тариф, что вы упомянули по голду. А вот так чтобы сразу быстро и сейчас - так только кошки плодятся:) . Лояльность зарабатывается ни один месяц, а то и год
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:01
Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:11
угу, но я не в теме, хотя
заметил шо здесь даже регулярно выкладывают
шо появилось/ кончилось
люди чем-то увлечены и наверное оно интересно
я даже подоброму завидую
|