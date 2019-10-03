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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 822823824825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:41

  Son of Sun написав:
  STIGA написав:Коллеги-старожилы, подскажите на каких условиях и как можно оформить платину за 500грн?

=> 500K на депо и карта за 500 грн. ваша

Вы ошиблись - не за 500, а за 700. А за 500, то не карта под депо
Flamingo
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Повідомлень: 3067
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Подякував: 51 раз.
Подякували: 623 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:31

  Son of Sun написав:
  STIGA написав:Коллеги-старожилы, подскажите на каких условиях и как можно оформить платину за 500грн?

=> 500K на депо и карта за 500 грн. ваша.
Sorry, это таки MC Platinum


Депо больше или равно 500К(или эквивалента) кристально чистых денег (Проверяют с лупой,отмазки не катят,деньги тупо не берут,если нет доков на источники)

Депо минимум на 6 месяцев

700 грн за допку Виза
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:35

Re: Укрексiмбанк

То есть вход на Exim Bonus это виза голд за 1100грн/год 3% кишмиш в виде фантиков. При полной загрузке карта окупит РКО на четвертый месяц. Долгое и дорогое "ухаживание и знакомство" с банком.
STIGA
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:50

  STIGA написав:То есть вход на Exim Bonus это виза голд за 1100грн/год 3% кишмиш в виде фантиков. При полной загрузке карта окупит РКО на четвертый месяц. Долгое и дорогое "ухаживание и знакомство" с банком.

100%. Клуб свинорылов на зарплате. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:43

  STIGA написав:То есть вход на Exim Bonus это виза голд за 1100грн/год 3% кишмиш в виде фантиков. При полной загрузке карта окупит РКО на четвертый месяц. Долгое и дорогое "ухаживание и знакомство" с банком.

Дорогу осилит идущий. Я начинал с голда , а моя супруга со стандарта когда ещё и эксим бонуса не было. Но потихоньку, помаленьку и доросли до высшей карты. Дабы не шокировать общественность умолчу стоимость выпуска энтих карт на три года, но поверьте она гораздо ниже чем тот тариф, что вы упомянули по голду. А вот так чтобы сразу быстро и сейчас - так только кошки плодятся:) . Лояльность зарабатывается ни один месяц, а то и год
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:54

и все для фантиков?
прям маньяки или филателисты какие-то :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:01

  v57 написав:и все для фантиков?
прям маньяки или филателисты какие-то :)

Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны
Flamingo
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Повідомлень: 3067
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 623 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:11

угу, но я не в теме, хотя
заметил шо здесь даже регулярно выкладывают
шо появилось/ кончилось

люди чем-то увлечены и наверное оно интересно
я даже подоброму завидую :)
v57
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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