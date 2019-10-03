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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:41
Son of Sun написав: STIGA написав:
Коллеги-старожилы, подскажите на каких условиях и как можно оформить платину за 500грн?
=> 500K на депо и карта за 500 грн. ваша
Вы ошиблись - не за 500, а за 700. А за 500, то не карта под депо
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:31
Son of Sun написав: STIGA написав:
Коллеги-старожилы, подскажите на каких условиях и как можно оформить платину за 500грн?
=> 500K на депо и карта за 500 грн. ваша.
Sorry, это таки MC Platinum
Депо больше или равно 500К(или эквивалента) кристально чистых денег
(Проверяют с лупой,отмазки не катят,деньги тупо не берут,если нет доков на источники)
Депо минимум на 6 месяцев
700 грн за допку Виза
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:35
То есть вход на Exim Bonus это виза голд за 1100грн/год 3% кишмиш в виде фантиков. При полной загрузке карта окупит РКО на четвертый месяц. Долгое и дорогое "ухаживание и знакомство" с банком.
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STIGA
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:50
STIGA написав:
То есть вход на Exim Bonus это виза голд за 1100грн/год 3% кишмиш в виде фантиков. При полной загрузке карта окупит РКО на четвертый месяц. Долгое и дорогое "ухаживание и знакомство" с банком.
100%. Клуб свинорылов на зарплате.
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Maksi2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:43
STIGA написав:
То есть вход на Exim Bonus это виза голд за 1100грн/год 3% кишмиш в виде фантиков. При полной загрузке карта окупит РКО на четвертый месяц. Долгое и дорогое "ухаживание и знакомство" с банком.
Дорогу осилит идущий. Я начинал с голда , а моя супруга со стандарта когда ещё и эксим бонуса не было. Но потихоньку, помаленьку и доросли до высшей карты. Дабы не шокировать общественность умолчу стоимость выпуска энтих карт на три года, но поверьте она гораздо ниже чем тот тариф, что вы упомянули по голду. А вот так чтобы сразу быстро и сейчас - так только кошки плодятся:) . Лояльность зарабатывается ни один месяц, а то и год
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:54
и все для фантиков?
прям маньяки или филателисты какие-то
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v57
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:01
v57 написав:
и все для фантиков?
прям маньяки или филателисты какие-то
Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:11
угу, но я не в теме, хотя
заметил шо здесь даже регулярно выкладывают
шо появилось/ кончилось
люди чем-то увлечены и наверное оно интересно
я даже подоброму завидую
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v57
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:19
v57
Звітує бот під ніком реального форумчанина.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:37
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