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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 823824825826 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 303 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 303 Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:10 обмен бонусов Flamingo написав: v57 написав: и все для фантиков?

прям маньяки или филателисты какие-то и все для фантиков?прям маньяки или филателисты какие-то

Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны



Прошу поделится скринами из кабинета BONUS EXIM. Интересует коэффициент обмена бонусов на сертификаты, а именно коммуналка, ашан,сильпо?



Спасибо Прошу поделится скринами из кабинета BONUS EXIM. Интересует коэффициент обмена бонусов на сертификаты, а именно коммуналка, ашан,сильпо?Спасибо STIGA Повідомлень: 15 З нами з: 22.01.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:26 STIGA написав: Flamingo написав: v57 написав: и все для фантиков?

прям маньяки или филателисты какие-то и все для фантиков?прям маньяки или филателисты какие-то

Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны



Прошу поделится скринами из кабинета BONUS EXIM. Интересует коэффициент обмена бонусов на сертификаты, а именно коммуналка, ашан,сильпо?



Спасибо Прошу поделится скринами из кабинета BONUS EXIM. Интересует коэффициент обмена бонусов на сертификаты, а именно коммуналка, ашан,сильпо?Спасибо

Ашан, Сільпо, Фора, Алло і т.д. обмінюбться 1:1, комуналка або зв'язок з'їдає 1,4% (мобільний поповнюється від 100 грн). Ашан, Сільпо, Фора, Алло і т.д. обмінюбться 1:1, комуналка або зв'язок з'їдає 1,4% (мобільний поповнюється від 100 грн). Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3594 З нами з: 18.08.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 459 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:30 Re: Укрексiмбанк STIGA написав: Прошу поделится скринами из кабинета BONUS EXIM. Интересует коэффициент обмена бонусов на сертификаты, а именно коммуналка, ашан,сильпо? Прошу поделится скринами из кабинета BONUS EXIM. Интересует коэффициент обмена бонусов на сертификаты, а именно коммуналка, ашан,сильпо?

1:1 сертифы покупаются

Т.е. вот сертиф Ашан-1000грн мона обменять за 1000 бонусов

А пополняха мобильного или оплата коммуналки идет с комисс 1.4%. Т.е. вот нужно оплатить коммуналку на 238.17 грн, значит нужно будет заплатить 238.17 х 1.014 = 242 бабита.

Нужно учесть, шо при оплате сертифом, вы не заработаете очередной бонус. Т.е. вот оплатили покупку в Ашане на 1000грн, значит не дополучили 5% (по Платине) с этой тыщи

В принципе, стоит почитать ветку за прошедший год, ну и Правила. Там все это есть. 1:1 сертифы покупаютсяТ.е. вот сертиф Ашан-1000грн мона обменять за 1000 бонусовА пополняха мобильного или оплата коммуналки идет с комисс 1.4%. Т.е. вот нужно оплатить коммуналку на 238.17 грн, значит нужно будет заплатить 238.17 х 1.014 = 242 бабита.Нужно учесть, шо при оплате сертифом, вы не заработаете очередной бонус. Т.е. вот оплатили покупку в Ашане на 1000грн, значит не дополучили 5% (по Платине) с этой тыщиВ принципе, стоит почитать ветку за прошедший год, ну и Правила. Там все это есть. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29270 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2340 раз. Подякували: 3381 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:30 STIGA написав: Flamingo написав: v57 написав: и все для фантиков?

прям маньяки или филателисты какие-то и все для фантиков?прям маньяки или филателисты какие-то

Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны Не только. Премиум карты дают много преимуществ в поездке - лаунж, Фаст пас... Кроме того ликвидность симиных фантиков весьма высока поскольку охватывает основные потребности - магазины, бензин, пополнение мобильных, Комуналку. Поэтому такие фантики весьма юзабельны



Прошу поделится скринами из кабинета BONUS EXIM. Интересует коэффициент обмена бонусов на сертификаты, а именно коммуналка, ашан,сильпо?



Спасибо Прошу поделится скринами из кабинета BONUS EXIM. Интересует коэффициент обмена бонусов на сертификаты, а именно коммуналка, ашан,сильпо?Спасибо

Все сертификаты торговых точек и заправок - меняются в соотношении 1 к 1 без комиссии. По комуналке и пополняхам мобилок нет сертификатов - там идет оплата счетов при этом списывается дополнительная комиссии 1,4% от суммы платежа. В случае если в платеже есть копейки - списывается целый 1 бонус. Если есть копейки при расчете комиссии - тоже списывается целый 1 бонус. Чтобы показать это на скринах - надо что-то оплатить, а комуналка еще не выставлена поставщиками. Все сертификаты торговых точек и заправок - меняются в соотношении 1 к 1 без комиссии. По комуналке и пополняхам мобилок нет сертификатов - там идет оплата счетов при этом списывается дополнительная комиссии 1,4% от суммы платежа. В случае если в платеже есть копейки - списывается целый 1 бонус. Если есть копейки при расчете комиссии - тоже списывается целый 1 бонус. Чтобы показать это на скринах - надо что-то оплатить, а комуналка еще не выставлена поставщиками. Flamingo

Повідомлень: 3075 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 623 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:16 clientage написав: guntherhouse777 написав: А зачем ПДВ всуе упоминать?

Никада не указывал это в назначении А зачем ПДВ всуе упоминать?Никада не указывал это в назначении

Для личных переводов можно и не указывать

Но именно у Симы в ИБ(и некоторых других ИБ старой закалки ) есть такая фича.

Импри тоже всё время за это меня клюёт, но то такэ -- кашу... ПДВеем не испортишь. Для каконить аполлоныча лишний раз намЬООк, шо это некоммерческий платёж Для личных переводов можно и не указыватьНо именно у Симы в ИБ(и некоторых других ИБ старой закалки) есть такая фича.Импри тоже всё время за это меня клюёт, но то такэ -- кашу... ПДВеем не испортишь. Для каконить аполлоныча лишний раз намЬООк, шо это некоммерческий платёж

хм. Без ПДВ или з ПДВ - это как раз намек на коммерцию, есть юрики платники ПДВ, а есть не платники. Одни выставляют счет з ПДВ, а другие без ПДВ. Вот для коммерции как раз з или без и указывают хм. Без ПДВ или з ПДВ - это как раз намек на коммерцию, есть юрики платники ПДВ, а есть не платники. Одни выставляют счет з ПДВ, а другие без ПДВ. Вот для коммерции как раз з или без и указывают Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5607 З нами з: 20.01.15 Подякував: 358 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:23 IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав: clientage написав: Импри тоже всё время за это меня клюёт Импри тоже всё время за это меня клюёт IMPRINTER написав:

и щас клюну и щас клюну

Не трогайте старую гвардию-ортодоксальных заполнителей назначения платежа. Увидит такое в назначение финмоновец-ортодоксал "без ПДВ"- и пропустит платежик. А нас - в баню.



Позволю вложить инфо нашего коллеги из личной переписки. Надеюсь, он не обидится):



По ПДВ... Когда он в 90-х только появился в платежках обязательно надо было либо писать его точную сумму, либо "без ПДВ". Без этого платежки банки просто не принимали. По любым платежам. Потом попустило.

Но "старая гвардия" часто пишет.

.. Не трогайте старую гвардию-ортодоксальных заполнителей назначения платежа. Увидит такое в назначение финмоновец-ортодоксал "без ПДВ"- и пропустит платежик. А нас - в баню.Позволю вложить инфо нашего коллеги из личной переписки. Надеюсь, он не обидится):По ПДВ... Когда он в 90-х только появился в платежках обязательно надо было либо писать его точную сумму, либо "без ПДВ". Без этого платежки банки просто не принимали. По любым платежам. Потом попустило.Но "старая гвардия" часто пишет...



уточню - если речь шла про оплату.

когда вы пополняли депозит в кассе - вы видели надпись "Без НДС" там ?

просто сэп зачастую воспринимался всегда как коммерческий платеж (как оплата за что-то), а не просто способ управления личными финансами. Многие до сих пор так и понимают, особенно отмородженный финмон - мол за что вы платили? Ни за что ! Перевел сам себе. Как это сам себе? Не выдумывайте. Я вот когдла сам себе поплняю я иду в кассу снимаю нал и несу/везу его на троллейбусе/машине в другой банк как все "нормальные" люди ... так что не при*** - сам себе слал - иш какой умный !



в силу этого, когда некомпетентные совковые специалисты, работающие главбухами еще при брежневе, дают советы как правильно слать - для них "Без НДС" это как отче наш ...



если ключевым словом является "оплата" в назначении платежа - да тут обязательно надо указывать в т.ч. НДС или "Без НДС", т.к. есть товары/услуги за которые НДМ не предусмотрено или когда платишь на счет ФОПа единоналожника к примеру. Т.е. где НДС может быть, а может и не быть.



Если это операция Перевод на счет, тем более личный - тут НДС не возникает не при каких обстоятельствах и поэтому указывать факт "без НДС" выглядит так же глупо как и указать "без акциза", "без военного сбора", "без налога за бездетность". Можно написать еще и "Слава Аллаху", "Слава Украине Героям Слава". Написать можно все как бы - но это выглядит глупо. Т.е. писать "Без НДС" - это не то, что неправильно, - просто глупо и смешно. уточню - если речь шла про оплату.когда вы пополняли депозит в кассе - вы видели надпись "Без НДС" там ?просто сэп зачастую воспринимался всегда как коммерческий платеж (как оплата за что-то), а не просто способ управления личными финансами. Многие до сих пор так и понимают, особенно отмородженный финмон - мол за что вы платили? Ни за что ! Перевел сам себе. Как это сам себе? Не выдумывайте. Я вот когдла сам себе поплняю я иду в кассу снимаю нал и несу/везу его на троллейбусе/машине в другой банк как все "нормальные" люди ... так что не при*** - сам себе слал - иш какой умный !в силу этого, когда некомпетентные совковые специалисты, работающие главбухами еще при брежневе, дают советы как правильно слать - для них "Без НДС" это как отче наш ...если ключевым словом является "оплата" в назначении платежа - да тут обязательно надо указывать в т.ч. НДС или "Без НДС", т.к. есть товары/услуги за которые НДМ не предусмотрено или когда платишь на счет ФОПа единоналожника к примеру. Т.е. где НДС может быть, а может и не быть.Если это операция Перевод на счет, тем более личный - тут НДС не возникает не при каких обстоятельствах и поэтому указывать факт "без НДС" выглядит так же глупо как и указать "без акциза", "без военного сбора", "без налога за бездетность". Можно написать еще и "Слава Аллаху", "Слава Украине Героям Слава". Написать можно все как бы - но это выглядит глупо. Т.е. писать "Без НДС" - это не то, что неправильно, - просто глупо и смешно.

По большому счету сейчас не имеет значения напишите вы с НДС или без НДС. Если я плательщик НДС, то я обязан выписать налоговую накладную и зарегистрировать ее, а если я не плательщик НДС, то пофиг что там в назначении написано - не будет вам никакого НДС кредита. По большому счету сейчас не имеет значения напишите вы с НДС или без НДС. Если я плательщик НДС, то я обязан выписать налоговую накладную и зарегистрировать ее, а если я не плательщик НДС, то пофиг что там в назначении написано - не будет вам никакого НДС кредита. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5607 З нами з: 20.01.15 Подякував: 358 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 823824825826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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