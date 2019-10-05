IMPRINTER написав:

guntherhouse777 написав: clientage написав: Импри тоже всё время за это меня клюёт Импри тоже всё время за это меня клюёт IMPRINTER написав:

и щас клюну и щас клюну

Не трогайте старую гвардию-ортодоксальных заполнителей назначения платежа. Увидит такое в назначение финмоновец-ортодоксал "без ПДВ"- и пропустит платежик. А нас - в баню.



Позволю вложить инфо нашего коллеги из личной переписки. Надеюсь, он не обидится):



По ПДВ... Когда он в 90-х только появился в платежках обязательно надо было либо писать его точную сумму, либо "без ПДВ". Без этого платежки банки просто не принимали. По любым платежам. Потом попустило.

Но "старая гвардия" часто пишет.

.. Не трогайте старую гвардию-ортодоксальных заполнителей назначения платежа. Увидит такое в назначение финмоновец-ортодоксал "без ПДВ"- и пропустит платежик. А нас - в баню.Позволю вложить инфо нашего коллеги из личной переписки. Надеюсь, он не обидится):По ПДВ... Когда он в 90-х только появился в платежках обязательно надо было либо писать его точную сумму, либо "без ПДВ". Без этого платежки банки просто не принимали. По любым платежам. Потом попустило.Но "старая гвардия" часто пишет...

уточню - если речь шла про оплату.когда вы пополняли депозит в кассе - вы видели надпись "Без НДС" там ?просто сэп зачастую воспринимался всегда как коммерческий платеж (как оплата за что-то), а не просто способ управления личными финансами. Многие до сих пор так и понимают, особенно отмородженный финмон - мол за что вы платили? Ни за что ! Перевел сам себе. Как это сам себе? Не выдумывайте. Я вот когдла сам себе поплняю я иду в кассу снимаю нал и несу/везу его на троллейбусе/машине в другой банк как все "нормальные" люди ... так что не при*** - сам себе слал - иш какой умный !в силу этого, когда некомпетентные совковые специалисты, работающие главбухами еще при брежневе, дают советы как правильно слать - для них "Без НДС" это как отче наш ...если ключевым словом является "оплата" в назначении платежа - да тут обязательно надо указывать в т.ч. НДС или "Без НДС", т.к. есть товары/услуги за которые НДМ не предусмотрено или когда платишь на счет ФОПа единоналожника к примеру. Т.е. где НДС может быть, а может и не быть.Если это операция Перевод на счет, тем более личный - тут НДС не возникает не при каких обстоятельствах и поэтому указывать факт "без НДС" выглядит так же глупо как и указать "без акциза", "без военного сбора", "без налога за бездетность". Можно написать еще и "Слава Аллаху", "Слава Украине Героям Слава". Написать можно все как бы - но это выглядит глупо. Т.е. писать "Без НДС" - это не то, что неправильно, - просто глупо и смешно.