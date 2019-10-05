Внутренние условия. Учитывается сумма депозитов, оборот по картам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:15
Re: Укрексiмбанк
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:32
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:40
Re: Укрексiмбанк
А шо, щас низзя просто перейти в процессе пользования с депозитки на приватну или наоборот?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:05
мне сказали что вернутся с приватки на депозитку будет не возможно
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:13
J
мне делали .. точнее случайно .. кура была настока тупая, что как то умудрилась вернуть с частной на депо взад при смене платины на инфинити ... я позвонил сказал, что за нах - говрит мол щас попробую в зад вернуть - снова стала частной.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:35
Как и куда можно перейти после получения - не скажу ибо не знаю. Я писал немного о другом - если у вас уже есть приватка, зарплатка или депозитка то при их перевыпуске в более высоком статусе и в том же пакете действуют разные условия по наличию депозитов, сумме оборотов. И перейти из пакета в пакет можно уже после перевыпуска.
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