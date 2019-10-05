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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:15

Re: Укрексiмбанк

Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Мне предложили инфинити по сниженной цене.

В якій ціні зараз інфіня в Сіми на рік?
Внутренние условия. Учитывается сумма депозитов, оборот по картам.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:32

  lel написав:
Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Мне предложили инфинити по сниженной цене.

В якій ціні зараз інфіня в Сіми на рік?
Внутренние условия. Учитывается сумма депозитов, оборот по картам.

+ какой тип карты - депозитка, приватка или зарплата. По всем условия разные
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:40

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:какой тип карты - депозитка, приватка или зарплата. По всем условия разные

А шо, щас низзя просто перейти в процессе пользования с депозитки на приватну или наоборот?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:05

  clientage написав:
  Flamingo написав:какой тип карты - депозитка, приватка или зарплата. По всем условия разные

А шо, щас низзя просто перейти в процессе пользования с депозитки на приватну или наоборот?

мне сказали что вернутся с приватки на депозитку будет не возможно
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:13

J

мне делали .. точнее случайно .. кура была настока тупая, что как то умудрилась вернуть с частной на депо взад при смене платины на инфинити ... я позвонил сказал, что за нах - говрит мол щас попробую в зад вернуть - снова стала частной.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:35

  clientage написав:
  Flamingo написав:какой тип карты - депозитка, приватка или зарплата. По всем условия разные

А шо, щас низзя просто перейти в процессе пользования с депозитки на приватну или наоборот?

Как и куда можно перейти после получения - не скажу ибо не знаю. Я писал немного о другом - если у вас уже есть приватка, зарплатка или депозитка то при их перевыпуске в более высоком статусе и в том же пакете действуют разные условия по наличию депозитов, сумме оборотов. И перейти из пакета в пакет можно уже после перевыпуска.
Flamingo
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  #<1 ... 824825826827
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