Додано: Нед 06 жов, 2019 12:13

J



мне делали .. точнее случайно .. кура была настока тупая, что как то умудрилась вернуть с частной на депо взад при смене платины на инфинити ... я позвонил сказал, что за нах - говрит мол щас попробую в зад вернуть - снова стала частной.

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