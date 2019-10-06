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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:15
Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Мне предложили инфинити по сниженной цене.
В якій ціні зараз інфіня в Сіми на рік?
Внутренние условия. Учитывается сумма депозитов, оборот по картам.
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lel
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:32
lel написав: Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Мне предложили инфинити по сниженной цене.
В якій ціні зараз інфіня в Сіми на рік?
Внутренние условия. Учитывается сумма депозитов, оборот по картам.
+ какой тип карты - депозитка, приватка или зарплата. По всем условия разные
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Flamingo
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:40
Flamingo написав:
какой тип карты - депозитка, приватка или зарплата. По всем условия разные
А шо, щас низзя просто перейти в процессе пользования с депозитки на приватну или наоборот?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:05
clientage написав: Flamingo написав:
какой тип карты - депозитка, приватка или зарплата. По всем условия разные
А шо, щас низзя просто перейти в процессе пользования с депозитки на приватну или наоборот?
мне сказали что вернутся с приватки на депозитку будет не возможно
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J
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:13
J
мне делали .. точнее случайно .. кура была настока тупая, что как то умудрилась вернуть с частной на депо взад при смене платины на инфинити ... я позвонил сказал, что за нах - говрит мол щас попробую в зад вернуть - снова стала частной.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:35
clientage написав: Flamingo написав:
какой тип карты - депозитка, приватка или зарплата. По всем условия разные
А шо, щас низзя просто перейти в процессе пользования с депозитки на приватну или наоборот?
Как и куда можно перейти после получения - не скажу ибо не знаю. Я писал немного о другом - если у вас уже есть приватка, зарплатка или депозитка то при их перевыпуске в более высоком статусе и в том же пакете действуют разные условия по наличию депозитов, сумме оборотов. И перейти из пакета в пакет можно уже после перевыпуска.
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Flamingo
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:39
IMPRINTER написав:J
мне делали .. точнее случайно .. кура была настока тупая, что как то умудрилась вернуть с частной на депо взад при смене платины на инфинити ... я позвонил сказал, что за нах - говрит мол щас попробую в зад вернуть - снова стала частной.
Депозитка галимая? Частная лучше?
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Maksi2
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:09
Maksi2
конечно - на частную же нет платы за зачисление безнала.
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IMPRINTER
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- Подякували: 5821 раз.
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9
5
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