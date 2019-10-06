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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 825826827828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:29

  Flamingo написав:
  Maksi2 написав: а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.

Сейчас да. В прошлом году (до февраля этого) были неплохие льготы по заходу на депозитку при наличии депо. Сейчас - это уже кануло в лету ;(

Буду поглядывать, может акцию какую то задвинут.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:35

Maksi2
Ближче до зими ймовірно буде новорічний депозит (в 2018 це було 20.19% по гривні)
от під нього можна занести макулатурки і купити дешевше платину ніж із вулиці без депошок
Але задачу про походження грошей треба починати рішати вже зараз.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:02

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  #<1 ... 825826827828
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